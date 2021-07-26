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Карпин допустил, что вызовет Дзюбу в сборную, несмотря на конфликты с ним

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что острые взаимоотношения с капитаном национальной команды Артема Дзюбы не повлияют на дальнейшие перспективы нападающего в ней.

"Артем был и есть важный игрок в российском футболе, мои личные отношения не могут повлиять на сборную, все останется за бортом. Если Артем будет показывать футбол, который поможет ему попасть в сборную, он будет играть. Дорога в сборную открыта для всех футболистов, которые будут показывать результат", - сказал Карпин на пресс-конференции в понедельник.

В пятницу сообщалось, что Карпин подпишет контракт с РФС до 31 декабря 2021 года. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и клубе. Официальное подписание соглашения состоялось в понедельник.

Ранее Карпин возглавлял "Спартак" - в тот период, когда цвета защищал ныне выступающий за "Зенит" Дзюба. Покинув "Спартак", Дзюба обвинил Карпина в необъективном к нему отношении.

футбол Валерий Карпин Артем Дзюба

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