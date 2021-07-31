"Динамо" вырвало победу у "Уфы" во втором туре РПЛ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" (Москва) обыграло "Уфу" со счетом 3:2 в гостевом матче второго тура РПЛ.

В первом тайме за гостей дважды с пенальти отличился Даниила Фомин (33-я и 41-я минуты).

Во втором тайме "Уфа" осталась в меньшинстве - на 75-й минуте после второй желтой карточки с поля был удален полузащитник Руслан Фищенко.

Вышедший 71-й минуте на замену нападающий хозяев Гамид Агаларов забил два мяча, сравняв счет (81-я и 86-я минуты).

Победный гол за "Динамо" на 89-й минуте забил хавбек сборной Польши Себастьян Шиманьски.

Таким образом, "Динамо" одержало вторую победу подряд. "Уфа" потерпела второе поражение.