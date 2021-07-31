Поиск
Фехтование13:30Женщины, Финал  Россия ФранцияПодробнееСтрельба06:00Женщины, Финал  Швейцария Россия РоссияПодробнее

"Динамо" вырвало победу у "Уфы" во втором туре РПЛ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" (Москва) обыграло "Уфу" со счетом 3:2 в гостевом матче второго тура РПЛ.

В первом тайме за гостей дважды с пенальти отличился Даниила Фомин (33-я и 41-я минуты).

Во втором тайме "Уфа" осталась в меньшинстве - на 75-й минуте после второй желтой карточки с поля был удален полузащитник Руслан Фищенко.

Вышедший 71-й минуте на замену нападающий хозяев Гамид Агаларов забил два мяча, сравняв счет (81-я и 86-я минуты).

Победный гол за "Динамо" на 89-й минуте забил хавбек сборной Польши Себастьян Шиманьски.

Таким образом, "Динамо" одержало вторую победу подряд. "Уфа" потерпела второе поражение.

футбол Динамо Уфа РПЛ

Новости
Олимпиада-2020

Три медали завоевали россияне в очередной день Игр-2020 в Токио

Три медали завоевали россияне в очередной день Игр-2020 в Токио
Олимпиада-2020

Швейцарская теннисистка Бенчич выиграла Олимпиаду

Олимпиада-2020

Российские саблистки выиграли золото в командном турнире

Российские саблистки выиграли золото в командном турнире
Олимпиада-2020

Российский боксер Магомедалиева вышла в полуфинал и гарантировала себе медаль

В Токио покинувших без разрешения Олимпийскую деревню лишили аккредитации

В Токио впервые за пандемию суточный COVID-прирост превысил 4 тыс

В Токио впервые за пандемию суточный COVID-прирост превысил 4 тыс
Олимпиада-2020

Россиянки заработали серебро и бронзу в стрельбе

Олимпиада-2020

Российские гандболистки победили Францию и вышли в плей-офф

Олимпиада-2020

Российские саблистки вышли в финал командного турнира

Олимпиада-2020

Волейболистки сборной России победили команду США и вышли в плей-офф

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код