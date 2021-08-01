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"Краснодар" проиграл "Химкам" в матче чемпионата России по футболу

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" в воскресенье уступил подмосковным "Химкам" в домашнем матче 2-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Результат встречи в Краснодаре - 0:1. Гол забил Илья Кухарчук (63 минута). На 15-й минуте матча полузащитник "Краснодара" Виктор Классон не реализовал пенальти, назначенный после использования системы видеоповторов VAR. Вратарь гостей Илья Лантратов отразил удар.

В первом туре "Краснодар" разгромил "Урал" (3:0), "Химки" уступили "Зениту" (1:3).

Футбол Краснодар Химки

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