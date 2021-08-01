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ФК "Краснодар" покупает полузащитника "Локомотива" Крыховяка

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Польский полузащитник Гжегож Крыховяк переходит из московского "Локомотива" в "Краснодар", сообщает в воскресенье пресс-служба футбольного клуба из Краснодара.

"Краснодар" и "Локомотив" достигли предварительной договоренности о трансфере Гжегожа Крыховяка. В ближайшее время полузащитник прилетит в Краснодар. Контракт с клубом будет подписан после прохождения медицинского осмотра", - говорится в сообщении.

31-летний футболист выступает за "Локомотив" с 2018 года.

футбол Краснодар Локомотив Гжегож Крыховяк

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