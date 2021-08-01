ФК "Краснодар" покупает полузащитника "Локомотива" Крыховяка
Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Польский полузащитник Гжегож Крыховяк переходит из московского "Локомотива" в "Краснодар", сообщает в воскресенье пресс-служба футбольного клуба из Краснодара.
"Краснодар" и "Локомотив" достигли предварительной договоренности о трансфере Гжегожа Крыховяка. В ближайшее время полузащитник прилетит в Краснодар. Контракт с клубом будет подписан после прохождения медицинского осмотра", - говорится в сообщении.
⚡️Переход Гжегожа Крыховяка в "Краснодар" находится на финальной стадии.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 1, 2021
"Краснодар" и @fclokomotiv достигли предварительной договоренности о трансфере полузащитника.
В ближайшее время Гжегож прилетит в Краснодар. Контракт с клубом будет подписан после прохождения медосмотра. pic.twitter.com/OSebBvFfNn
31-летний футболист выступает за "Локомотив" с 2018 года.