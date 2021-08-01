ФК "Краснодар" покупает полузащитника "Локомотива" Крыховяка

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Польский полузащитник Гжегож Крыховяк переходит из московского "Локомотива" в "Краснодар", сообщает в воскресенье пресс-служба футбольного клуба из Краснодара.

"Краснодар" и "Локомотив" достигли предварительной договоренности о трансфере Гжегожа Крыховяка. В ближайшее время полузащитник прилетит в Краснодар. Контракт с клубом будет подписан после прохождения медицинского осмотра", - говорится в сообщении.

⚡️Переход Гжегожа Крыховяка в "Краснодар" находится на финальной стадии.



"Краснодар" и @fclokomotiv достигли предварительной договоренности о трансфере полузащитника.



В ближайшее время Гжегож прилетит в Краснодар. Контракт с клубом будет подписан после прохождения медосмотра. pic.twitter.com/OSebBvFfNn — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 1, 2021

31-летний футболист выступает за "Локомотив" с 2018 года.