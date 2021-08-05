"Сочи" сыграл вничью с "Партизаном" в первом матче 3-го раунда Лиги конференций

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Сочи" сыграли вничью с соперниками из сербского "Партизана" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Встреча, проходившая в Сочи, закончилась со счетом 1:1. Первый мяч в игре забил игрок "Сочи" Кристиан Нобоа, реализовавший пенальти на 66-й минуте. "Партизан" сравнял на 73-й минуте благодаря голу Рикарду Гомеша.

Ответный матч пройдет 12 августа в Белграде.

В случае прохода в следующий раунд "Сочи" сыграет за право выхода в групповой этап с победителем противостояния между "Санта-Кларой" (Португалия) и "Олимпией" (Словения).

ФК "Сочи" был основан в 2018 году и впервые в своей истории играет в еврокубках.

Лига конференций - третий по значимости клубный турнир Европы, который начал проводиться с текущего сезона.