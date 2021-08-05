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Федун назвал "не мужским поступком" заявление спортдиректора "Спартака" об уходе

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун раскритиковал решение спортивного директора ФК Дмитрия Попова уволиться после поражения команды от "Бенфики".

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"Это не мужской поступок — бежать после поражений. Из-за того, что тебе не утвердили ту кандидатуру, которая вызывает сомнения для покупки. Это не мужской поступок! Все, что могу сказать. К сожалению, у Попова уже подобная ситуация была. Ну ладно, бог с ним", - приводит слова Федуна "Спорт-Экспресс".

В среду "Спартак" в Москве со счетом 0:2 уступил "Бенфике" в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА (ответная встреча пройдет в Лиссабоне 10 августа). После игры Попов заявил, что напишет заявление об уходе из клуба.

По словам Попова, последней для него каплей стало решение "Спартака" заблокировать покупку правого защитника (проблемная позиция для команды) аргентинского "Ривер Плейта" Гонсало Монтиэля. Также он пожаловался на постоянные оскорбления со стороны спутницы Федуна Заремы Салиховой, а также посетовал на то, кандидатуры потенциальных новичков клуб согласовывает с бывшим главным тренером команды Доменико Тедеско.

футбол ФК Спартак

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