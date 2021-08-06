Полузащитник "Рубина" Макаров перешел в московское "Динамо"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Динамо" (Москва) заключил контракт с бывшим полузащитником казанского "Рубина" Денисом Макаровым, сообщает пресс-служба столичного клуба.

"Когда пришло предложение "Динамо", решил для себя, что это новый вызов, который мотивирует двигаться вперёд и расти. Надеюсь и верю, что все получится, и я буду приносить большую пользу "Динамо", - сказал Макаров, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что контракт с 23-летним футболистом рассчитан на пять лет.

Ранее Макаров выступал за "Оренбург" и "Нефтехимик" (Нижнекамск), с января 2020 года играл за "Рубин".

Макаров провел за молодежную сборную России шесть матчей, в которых забил один гол. В июне 2021 года полузащитник был включен в окончательную заявку сборной России на чемпионат Европы, однако не сыграл на турнире ни одного матча.