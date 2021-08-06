Главный тренер "Динамо" пошутил о переходе Месси в его клуб

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Сандро Шварц назвал невероятной перспективу перехода в столичную команду Лионеля Месси, однако отшутился на тему переговоров с аргентинцем.

"Насколько я знаю, Лионель Месси в Москве, он уже встречался с Желько Булачем (спортивным директором "Динамо" - ИФ). Посмотрим, что из этого выйдет", - сказал Шварц на пресс-конференции.

"Как вы понимаете, это была шутка. Но если говорить серьезно, то вполне вероятно, что у Лионеля Месси есть четкая картина понимания, где он продолжит свою карьеру", - отметил тренер.

Шварц также отказался говорить на тему того, подошел бы Месси под игровую концепцию немца. "У меня не так много мыслей, что он может присоединиться к моему клубу. Конечно, это прекрасный футболист и человек, выигравший много титулов. Я не думаю, что он возьмет телефон и сейчас будет разговаривать с Желько Булачем", - сказал он.

Накануне сообщалось о том, что Месси покидает испанскую "Барселону", в системе которой он играл с 2004 года.