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Художественная гимнастика05:00Женщины, Финал  Болгария Россия ИталияПодробнее

Женская сборная США по баскетболу в седьмой раз подряд выиграла ОИ

Помимо нее, Олимпиаду выигрывали только отечественные баскетболистки

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Баскетболистки сборной США завоевали золото летних Олимпийских игр в Токио, победив в финале Японию.

Результат встречи – 90:75 (23:14, 27:25, 25:17, 15:19) в пользу американок.

Таким образом, сборная США в седьмой раз подряд выигрывает женский олимпийский турнир. Она – восьмикратный олимпийский чемпион. Помимо нее, ОИ выигрывали только женские сборные СССР (2 раза) и Объединенной команды (1), составленной в 1992 году из представителей стран бывшего Советского Союза.

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