Женская сборная США по баскетболу в седьмой раз подряд выиграла ОИ
Помимо нее, Олимпиаду выигрывали только отечественные баскетболистки
Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Баскетболистки сборной США завоевали золото летних Олимпийских игр в Токио, победив в финале Японию.
Результат встречи – 90:75 (23:14, 27:25, 25:17, 15:19) в пользу американок.
Таким образом, сборная США в седьмой раз подряд выигрывает женский олимпийский турнир. Она – восьмикратный олимпийский чемпион. Помимо нее, ОИ выигрывали только женские сборные СССР (2 раза) и Объединенной команды (1), составленной в 1992 году из представителей стран бывшего Советского Союза.