"Рубин" одержал волевую победу над "Ахматом" в матче РПЛ

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Футболисты казанского "Рубина" в домашнем матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) нанесли поражение грозненскому "Ахмату".

Встреча в Казани завершилась со счетом 2:1. За гостей из Грозного забил Даниил Уткин (31-я минута). В команде хозяев отличились Сеад Хакшабанович (59) и Оливер Абильгор (86).

На 55-й минуте за фол последней надежды с поля был удален вратарь "Ахмата" Гиорги Шелия. Решение было принято после использования системы видеопросмотра VAR.

"Рубин" после трех туров набрал девять очков. У "Ахмата" в активе три балла.