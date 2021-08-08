Поиск
Художественная гимнастика05:00Женщины, Финал  Болгария Россия ИталияПодробнееГандбол09:00Женщины, Финал Россия - Франция  Франция РоссияПодробнее

"Рубин" одержал волевую победу над "Ахматом" в матче РПЛ

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Футболисты казанского "Рубина" в домашнем матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) нанесли поражение грозненскому "Ахмату".

Встреча в Казани завершилась со счетом 2:1. За гостей из Грозного забил Даниил Уткин (31-я минута). В команде хозяев отличились Сеад Хакшабанович (59) и Оливер Абильгор (86).

На 55-й минуте за фол последней надежды с поля был удален вратарь "Ахмата" Гиорги Шелия. Решение было принято после использования системы видеопросмотра VAR.

"Рубин" после трех туров набрал девять очков. У "Ахмата" в активе три балла.

Рубин Ахмат РПЛ Футбол

Новости

"Динамо" одержало третью подряд победу в РПЛ, обыграв ЦСКА

"Динамо" одержало третью подряд победу в РПЛ, обыграв ЦСКА

"Ростов" сыграл вничью с "Химками" в первом матче под руководством Семина

Олимпиада-2020

Летняя Олимпиада в Токио официально завершилась

Летняя Олимпиада в Токио официально завершилась
Олимпиада-2020

Россияне выиграли 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Обобщение

Россияне выиграли 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Обобщение
Олимпиада-2020

Женская сборная России по гандболу стала серебряным призером Олимпиады

Олимпиада-2020

Россия заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио

Олимпиада-2020

Женская сборная США по волейболу впервые выиграла Олимпиаду

Женская сборная США по волейболу впервые выиграла Олимпиаду
Олимпиада-2020

Олимпиада. Финишная прямая. Онлайн

Олимпиада. Финишная прямая. Онлайн

Женская сборная США по баскетболу в седьмой раз подряд выиграла ОИ

Женская сборная США по баскетболу в седьмой раз подряд выиграла ОИ
Олимпиада-2020

Винер-Усманова связала с судейскими манипуляциями результат гимнасток на ОИ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код