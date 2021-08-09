Нападающий сборной России по хоккею Шалунов перешел в "Локомотив"
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" объявил о подписании контракта с форвардом сборной России Максимом Шалуновым.
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение будет действовать три сезона.
Предыдущим клубом 28-летнего хоккеисты был московский ЦСКА, цвета которого он защищал с 2017 по 2021 год. В составе армейского клуба он выиграл Кубок Гагарина в 2019 году. Является бронзовым призером юниорского (2011) и молодежного (2013) чемпионатов мира в составе сборной России.
⚡ 2-й снайпер и бомбардир ЦСКА, нападающий Максим Шалунов перебирается в @hclokomotiv!— КХЛ (@khl) August 9, 2021
📊 35 (18+17) очков в 52 играх (рег. сезон)
📊 18 (12+6) очков в 22 играх (плей-офф) pic.twitter.com/09YrYPFS9K