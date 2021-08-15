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Умер знаменитый немецкий футболист Герд Мюллер

Умер знаменитый немецкий футболист Герд Мюллер
Герд Мюллер
Фото: Micha Will/Bongarts/Getty Images

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Чемпион мира и Европы в составе сборной Германии Герд Мюллер скончался на 76-м году жизни, сообщила пресс-служба мюнхенской "Баварии".

Герд Мюллер остается лучшим бомбардиром в истории Бундеслиги, забив 365 голов.
В составе сборной Германии нападающий выиграл чемпиона Европы 1972 года (был признан лучшим бомбардиром турнира) и чемпионат мира 1974 года. За национальную команду он провел 62 матча, забив 68 мячей.

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футбол Бавария Герд Мюллер

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