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Ласицкене и Сидорова не выступят на этапе Бриллиантовой лиги в США

Ранее сообщалось об их проблемах с получением американской визы

Ласицкене и Сидорова не выступят на этапе Бриллиантовой лиги в США
Легкоатлетка Мария Ласицкене
Фото: AP/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России сообщил, что российские легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова пропустят этап "Бриллиантовой лиги" в США.

Первым после Олимпийских игр стартом для чемпионки Токио Ласицкене станет этап Бриллиантовой лиги в Лозанне 26 августа. Серебряный призер Игр-2020 Сидорова выступит на турнире в Падуе 5 сентября.

"Информацию сообщили менеджеры легкоатлеток", - сообщили в ОКР.

Ранее в СМИ сообщалось, что спортсменки имели сложности с получением американской визы.

На Олимпиаде-2020 в Токио Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту, Сидорова завоевала серебро в прыжках с шестом.

легкая атлетика США

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