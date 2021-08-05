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Россиянка Сидорова стала серебряным призером ОИ в прыжках с шестом

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Анжелика Сидорова завоевала серебряную медаль летних Игр-2020 в Токио, показав второй результат в прыжках с шестом.

Представительница России с первых попыток преодолела четыре стартовые планки, однако возникли проблемы на высоте 4,90 м. Провалив первые две попытки, чемпионка мира решила прыгнуть сразу на 4,95, однако потерпела неудачу. В итоге результат Сидоровой - 4,85 м.

Первое место заняла американка Кэти Нэйджот, турнирная перспектива которой была под сомнением после двух неудачных попыток взять первую высоту - 4,50 м. Но в итоге она смогла продолжить борьбу за медали и со второй попытки прыгнуть на 4,90 м.

Бронза досталась британке Холли Брэдшоу - 4,85 м. Она уступила Сидоровой потому, что задействовала больше попыток.

Медаль Сидоровой - 58-я медаль в активе сборной России.

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