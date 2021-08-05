Россиянка Сидорова стала серебряным призером ОИ в прыжках с шестом
Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Анжелика Сидорова завоевала серебряную медаль летних Игр-2020 в Токио, показав второй результат в прыжках с шестом.
Представительница России с первых попыток преодолела четыре стартовые планки, однако возникли проблемы на высоте 4,90 м. Провалив первые две попытки, чемпионка мира решила прыгнуть сразу на 4,95, однако потерпела неудачу. В итоге результат Сидоровой - 4,85 м.
Первое место заняла американка Кэти Нэйджот, турнирная перспектива которой была под сомнением после двух неудачных попыток взять первую высоту - 4,50 м. Но в итоге она смогла продолжить борьбу за медали и со второй попытки прыгнуть на 4,90 м.
Бронза досталась британке Холли Брэдшоу - 4,85 м. Она уступила Сидоровой потому, что задействовала больше попыток.
Медаль Сидоровой - 58-я медаль в активе сборной России.
🥈СЕ-РЕ-БРО— Olympic Russia (@Olympic_Russia) August 5, 2021
АНЖЕЛИКА СИДОРОВА СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР В ПРЫЖКАХ С ШЕСТОМ!
До золота не хватило совсем чуть-чуть 🤏 #КомандаОКР #ROCTeam #Tokyo2020 pic.twitter.com/WfJbzIbajk