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Россиянка Ласицкене стала чемпионкой Олимпиады в прыжках в высоту

Россиянка Ласицкене стала чемпионкой Олимпиады в прыжках в высоту
Мария Ласицкене
Cameron Spencer/Getty Images

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российская спортсменка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио.

Ее результат - 2,04 метра. Серебряным призером стала австралийка Никола Макдермотт. Бронзу взяла украинка Ярослава Могучих.

Теперь на счету российской сборной 20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовых медалей.

Ласицене является трехкратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой России.

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Хроника 22 апреля – 07 августа 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
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