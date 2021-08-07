Россиянка Ласицкене стала чемпионкой Олимпиады в прыжках в высоту
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российская спортсменка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио.
Ее результат - 2,04 метра. Серебряным призером стала австралийка Никола Макдермотт. Бронзу взяла украинка Ярослава Могучих.
Теперь на счету российской сборной 20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовых медалей.
Ласицене является трехкратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой России.
Вот он – момент, к которому Ласицкене шла всю жизнь 🔝🔥— Матч ТВ (@MatchTV) August 7, 2021
Золотой прыжок Маши! Величайшая победа! Какие эмоции! pic.twitter.com/ms9FafdlXN