Перешедший из "Уфы" в "Спартак" Урунов вновь вернулся обратно в аренду

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - "Уфа" арендовала полузащитника "Спартака" Остона Урунова, сообщила в четверг пресс-служба московского футбольного клуба.

"Соглашение с клубом из Башкирии рассчитано до 30 июня 2022 года. При этом "Уфа" обладает правом выкупа 20-летнего узбекского игрока, а при определенных условиях оно станет обязательным", - говорится в сообщении.

Урунов ранее выступал за "Уфу", летом 2020 года перешел в "Спартак", вторую половину прошлого сезона провел в башкирском клубе на правах аренды.