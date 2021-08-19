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Перешедший из "Уфы" в "Спартак" Урунов вновь вернулся обратно в аренду

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - "Уфа" арендовала полузащитника "Спартака" Остона Урунова, сообщила в четверг пресс-служба московского футбольного клуба.

"Соглашение с клубом из Башкирии рассчитано до 30 июня 2022 года. При этом "Уфа" обладает правом выкупа 20-летнего узбекского игрока, а при определенных условиях оно станет обязательным", - говорится в сообщении.

Урунов ранее выступал за "Уфу", летом 2020 года перешел в "Спартак", вторую половину прошлого сезона провел в башкирском клубе на правах аренды.

футбол

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