"Спартак" приобрел футболиста "Уфы" Урунова

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" подписал контракт с полузащитником "Уфы" и сборной Узбекистана Остоном Уруновым.

"ФК "Спартак-Москва" согласовал с "Уфой" условия перехода полузащитника Остона Урунова. 19-летний футболист из Узбекистана подписал с нашим клубом долгосрочный контракт", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

Урунов выступал на родине за "Навбахор" и "Локомотив" из Ташкента. В общей сложности он провел 55 матчей в узбекской Суперлиге.

Молодой футболист вызывался в сборные Узбекистана разных возрастов, а летом 2019 года дебютировал за главную национальную команду.

С весны 2020 года Остон провел десять матчей в РПЛ за "Уфу" на позиции атакующего хавбека.