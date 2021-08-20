Российский хоккеист Задоров перешел в "Калгари"

По условиям однолетнего контракта хоккеист заработает $3,75 млн

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари" объявляет о подписании соглашения с российским защитником Никитой Задоровым.

Как сообщает пресс-служба клуба, по условиям однолетнего контракта хоккеист заработает $3,75 млн.

"Играть перед канадской публикой - это невероятно. Я с нетерпением жду возможности приехать в Калгари", - приводятся слова россиянина.

"Playing in front of the Canadian crowd is unbelievable ... I'm looking forward to coming to Calgary and compete."



Earlier this summer, @zadorov61 checked in with @BParkerTV to chat about joining the #Flames! pic.twitter.com/38bVLpAH7x — Calgary Flames (@NHLFlames) August 20, 2021

Выступая за "Баффало", "Колорадо" и "Чикаго", 26-летний Задоров провел в регулярных чемпионатах НХЛ 411 матчей, в которых набрал 83 (23+60 по системе "гол+пас") очка. В плей-офф он отыграл в 33 матчах, набрав 8 (4+4) очка.

Воспитанник ЦСКА Задоров является бронзовым призером чемпионата мира-2019 в составе сборной России.