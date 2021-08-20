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Российский хоккеист Задоров перешел в "Калгари"

По условиям однолетнего контракта хоккеист заработает $3,75 млн

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари" объявляет о подписании соглашения с российским защитником Никитой Задоровым.

Как сообщает пресс-служба клуба, по условиям однолетнего контракта хоккеист заработает $3,75 млн.

"Играть перед канадской публикой - это невероятно. Я с нетерпением жду возможности приехать в Калгари", - приводятся слова россиянина.

Выступая за "Баффало", "Колорадо" и "Чикаго", 26-летний Задоров провел в регулярных чемпионатах НХЛ 411 матчей, в которых набрал 83 (23+60 по системе "гол+пас") очка. В плей-офф он отыграл в 33 матчах, набрав 8 (4+4) очка.

Воспитанник ЦСКА Задоров является бронзовым призером чемпионата мира-2019 в составе сборной России.

хоккей НХЛ Никита Задоров

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