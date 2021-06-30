Капризов признан лучшим новичком НХЛ

Фото: Ethan Miller/Getty Images

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Нападающий "Миннесоты" россиянин Кирилл Капризов стал обладателем "Колдер Трофи" – приза, вручаемому лучшему новичку Национальной хоккейной лиги.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 99 журналистов из 100, принявших участие в голосовании, поставили российского форварда на первое место. Один представитель СМИ – на второе.

Капризов перешел в "Миннесоту" из ЦСКА летом 2020 года. В 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ 24-летний Капризов забросил в ворота соперников 27 шайб, сделал 24 голевые передачи, набрав, таким образом, по системе "гол+пас" 51 очко. В семи матчах плей-офф на его счету 3 (2+1) очка.

В первом же матче он отметился голом и двумя результативными передачами, что стало рекордом "Миннесоты" среди новичков. Вскоре Капризов установил и другие рекорды по результативности среди дебютантов команды.

Капризов – воспитанник новокузнецкого хоккея, играл за местную команду "Металлург" с 2013 по 2016 год, после чего перешел в уфимский "Салават Юлаев". С 2017 года он играл в ЦСКА.

В составе российской сборной форвард выиграл золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане, забросив решающую шайбу в овертайме финального матча против Германии.