Александр Андриевский назначен главным тренером ХК "Адмирал"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Новым главным тренером выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) хоккейного клуба "Адмирал" назначен Александр Андриевский, уже возглавлявший клуб из Владивостока.

В сообщении ХК "Адмирал" говорится, что соглашение с 53-летним специалистом рассчитано на один сезон.

Андриевский в этой должности сменил Сергея Вострикова, который покинул клуб 13 августа.

Андриевский три сезона (2015-2017 гг.) возглавлял "Адмирал", дважды выводил команду в плей-офф КХЛ.

"Начало предсезонной подготовки и результаты товарищеских матчей вызвали беспокойство, поэтому было принято решение о смене главного тренера Вострикова и тренера по нападающим Анатолия Емелина. Считаю, это непростое решение. Новый главный тренер хорошо знаком приморским болельщикам. Несмотря на то, что у Андриевского были предложения от других клубов, выбор он остановил на "Адмирале", нам это приятно", - сказал генеральный директор "Адмирала" Алексей Ан, слова которого приводятся в сообщении.

"Адмирал", пропустивший сезон-2020/21 в связи с приостановкой финансирования, принят в состав участников КХЛ на сезон-2021/22. Клуб из Владивостока начнет регулярный чемпионат 2 сентября матчем в Москве со "Спартаком".