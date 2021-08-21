Действие сертификатов стадионов "Рубина" и "Ростова" приостановлено

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Футбольные клубы "Ахмат" и "Сочи" получили предупреждения, действие сертификатов домашних стадионов "Рубина" и "Ростова" временно приостановлено, сообщает пресс-служба Российской Премьер-лиги.

"Клубы должны принять меры по улучшению качества полей на домашних стадионах и сообщить о них Лиге. Комиссия РФС и РПЛ по допуску полей обеспокоена состоянием газонов в южных регионах и Поволжье. Для разрешения проблемы Лига привлекла экспертов, которые взаимодействуют с агрономами стадионов и дают соответствующие рекомендации", - говорится в заявлении.

Согласно регламенту Тинькофф РПЛ, арены, у которых было временно приостановлено действие сертификатов, могут быть вновь допущены к проведению матчей Тинькофф РПЛ на основании положительного заключения комиссии РФС и РПЛ, которая проводит инспекционный контроль не позднее чем за десять календарных дней до даты соответствующего матча.