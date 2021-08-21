ЦСКА в большинстве победил "Ахмат" в чемпионате России по футболу
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:0 нанесли поражение грозненскому "Ахмату" в домашнем матче пятого тура чемпионата Российской премьер-лиги.
На 71-й минуте в составе армейского клуба гол провел Владислав Яковлев, на 75-й - Чидера Эджуке.
Более половины игры "Ахмат" играл в численном меньшинстве: на 23-й минуте вторую желтую карточку, которая привела к удалению, получил Евгений Харин.
ЦСКА набрал 9 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. "Ахмат" - на 10-м месте, 6 очков.