"Динамо" вышло в лидеры РПЛ, обыграв в большинстве "Урал"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Динамо" (Москва) нанес поражение соперникам из "Урала" (Екатеринбург) в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер лиги.

Встреча, проходившая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Динамо". Победу столичной команде принес Константин Тюкавин, забивший на 19-й минуте.

"Урал" заканчивал матч в меньшинстве после того, как был удален Эрик Бикфалви, получивший вторую желтую карточку на 32-й минуте.

В параллельном матче "Зенит" (Санкт-Петербург) сыграл вничью с "Уфой", игра закончилась со счетом 1:1. В составе "Зенита" отличился Малком (10-я минута). За "Уфу" забил Гамид Агаларов (73).

"Динамо" возглавило турнирную таблицу, набрав 12 очков. "Зенит" идет вторым, имея в активе 11 очков. "Уфа" занимает 11-е место (5 очков). "Урал" замыкает таблицу на 16-м месте, набрав 1 балл.