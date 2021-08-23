Рублев проиграл Звереву в финале турнира Masters в Цинциннати
Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от представителя Германии Александра Зверева в финале турнира серии ATP Masters 1000 в Цинциннати (США).
Результат встречи – 6:2, 6:3 в пользу Зверева. Соперники провели на корте 59 минут.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Зверев занимает пятое место, Рублев – седьмое.
Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд соревнований в Цинциннати составляет $4 млн 845,025 тыс.