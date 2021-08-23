Глава РФС выступил за отказ от лимита на легионеров

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз (РФС) предлагает снять ограничения на число иностранных игроков, которые могут быть задействованы в матчах чемпионата страны, заявил глава РФС Александр Дюков.

"Предложение касается изменения подходов к определению количества легионеров. По сути можно говорить об отказе от лимита легионеров в принципе", - сказал Дюков в эфире телеканала "Россия 24".

"В 2008 году легионеров играло больше, чем в 2021-м, но тем не менее национальная сборная (тогда) выступила лучше", - отметил он.

На чемпионате Европы-2008 сборная России стала бронзовым призером, на Евроо-2020 нынешним летом она заняла четвертое место в своей группе и не смогла пройти в плей-офф.

Что касается лимита на легионеров, в настоящее время он в чемпионате России действует по формуле по формуле "8+17". Согласно ей, команда может внести в заявку на сезон не более восьми иностранных игроков, не ограничивая их число на поле во время матча. До этого в российском футболе действовала схема "6+5": на поле в составе одной команды могли находиться не более шести иностранных футболистов, а их количество в заявке на сезон не было ограничено.

В июле Российский футбольный союз предоставил четыре варианта реформирования футбольных турниров, которые были разработаны совместно с нидерландской компанией Hypercube.