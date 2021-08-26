"Зенит" обыграл ЦСКА и вышел в лидеры РПЛ
Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" обыграли соперников из московского ЦСКА в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
Матч проходил на арене "Зенита" и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Победу клубу из Санкт-Петербурга принес гол Сердара Азмуна на 82-й минуте.
"Зенит" возглавил турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 14 очков. ЦСКА идет на шестом месте (9 очков).
В седьмом туре соперником "Зенита" станет грозненский "Ахмат", ЦСКА сыграет с тульским "Арсеналом". Матчи пройдут 11 сентября.