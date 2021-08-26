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"Зенит" обыграл ЦСКА и вышел в лидеры РПЛ

"Зенит" обыграл ЦСКА и вышел в лидеры РПЛ
Игроки ЦСКА и "Зенита" Алан Дзагоев и Далер Кузяев
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" обыграли соперников из московского ЦСКА в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Матч проходил на арене "Зенита" и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Победу клубу из Санкт-Петербурга принес гол Сердара Азмуна на 82-й минуте.

"Зенит" возглавил турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 14 очков. ЦСКА идет на шестом месте (9 очков).

В седьмом туре соперником "Зенита" станет грозненский "Ахмат", ЦСКА сыграет с тульским "Арсеналом". Матчи пройдут 11 сентября.

Футбол Зенит ЦСКА РПЛ

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