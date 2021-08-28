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Российский пловец Граничка с рекордом мира выиграл золото Паралимпиады

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Граничка финишировал первым в заплыве на 200 м брассом на проходящих в Токио летних Паралимпийских играх.

Время спортсмена – 1 минута 25,13 секунды, что является новым рекордом мира.

СпортРоссиянин Граничка завоевал серебро Паралимпиады в заплыве на 200 мЧитать подробнее

Второе место с отставанием в 1,48 секунды занял испанец Антони Понсе Бертран, третье – представитель Китая Ли Цзюньшэн (+3,88).

Спортсмены представляют категорию атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Медаль Гранички - 13-я золотая медаль в копилке сборной России на Паралимпиаде. Кроме того, российские спортсмены заработали 7 серебряных и 18 бронзовых наград. При этом Граничка ранее в Токио стал серебряным призером в заплыве на 200 м комплексным плаванием.

Паралимпиада-2020 Токио

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