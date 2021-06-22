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"Спартак" отреагировал на резкие высказывания Салиховой в адрес клуба

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" отметил, что многочисленные высказывания бывшего члена совета директоров ФК Заремы Салиховой относительно клубной политики ФК являются только личной ее позицией.

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"В последние недели болельщики и пресса активно обсуждают многочисленные заявления Заремы Салиховой в ее Telegram-канале и на других площадках, в том числе затрагивающие деловую репутацию клуба. Мы считаем необходимым заявить, что Зарема Салихова по ее собственному желанию больше не входит в состав совета директоров и не занимает каких-либо постов в клубе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте "Спартака"

"Слова г-жи Салиховой могут быть расценены исключительно как мнение частного лица, не имеющее отношения к официальной позиции или политике ФК "Спартак-Москва", - отмечается в обращении.

21 мая Салихова, спутница владельца "Спартака" Леонида Федуна, объявила о выходе из состава совета директоров ФК.

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Свое решение она объяснила разногласиями по вопросу выбора нового главного тренера команды и трансферной политикой клуба.

"Я категорически не согласна с выбором главного тренера (Руя Витории – ИФ) для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба. В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров "Спартака", - сказала Салихова "Спорт-Экспрессу

"Я не вижу смысла своего дальнейшего пребывания в данном органе и оперативном управлении клубом. Отныне Моя зона ответственности только фонд "Спартак-детям", - отметила она.

В составе совета директоров "Спартака" она пребывала с 3 мая. Вскоре после ухода из совета директоров клуба Салихова стала публиковать в телеграме высказывания резкого характера о политике ФК.

футбол ФК Спартак

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