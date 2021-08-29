ПСЖ внес Месси в заявку на игру с "Реймсом"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Тренерский штаб футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" включил новичка команды аргентинца Лионеля Месси в заявку на гостевой матч четвертого тура чемпионата Франции против "Реймса", сообщает пресс-служба ПСЖ.

Таким образом, дебют экс-футболиста "Барселоны" за ПСЖ может состояться уже в субботу. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

34-летний Месси, выигравший свыше 30 титулов в составе испанской "Барселоны", перешел в ПСЖ 10 августа, подписав с французским клубом двухлетний контракт. С того момента за новый клуб он еще ни разу не сыграл.