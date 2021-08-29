Поиск

ПСЖ внес Месси в заявку на игру с "Реймсом"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Тренерский штаб футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" включил новичка команды аргентинца Лионеля Месси в заявку на гостевой матч четвертого тура чемпионата Франции против "Реймса", сообщает пресс-служба ПСЖ.

Таким образом, дебют экс-футболиста "Барселоны" за ПСЖ может состояться уже в субботу. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

34-летний Месси, выигравший свыше 30 титулов в составе испанской "Барселоны", перешел в ПСЖ 10 августа, подписав с французским клубом двухлетний контракт. С того момента за новый клуб он еще ни разу не сыграл.

футбол Лионель Месси

Новости по теме

Новости

Российский пловец Черняев с мировым рекордом выиграл Паралимпиаду

Россиянин Гнездилов выиграл Паралимпиаду в толкании ядра с рекордом мира

Сборная России победила Швейцарию и вышла в финал ЧМ по пляжному футболу

Сборная России победила Швейцарию и вышла в финал ЧМ по пляжному футболу

14 медалей завоевали российские паралимпийцы на Играх в субботу

Российский пловец Граничка с рекордом мира выиграл золото Паралимпиады

Российский пловец Жданов выиграл вторую золотую медаль Паралимпиады

Россиянка Прокофьева выиграла золото Паралимпиады в настольном теннисе

Россиянин Яремчук выиграл золото Паралимпиады в беге на 1500 м

"Локомотив" и "Динамо" сыграли вничью в матче РПЛ

"Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду

"Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код