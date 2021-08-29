ПСЖ победил "Реймс" в дебютном матче Месси

Аргентинец вышел на замену во втором тайме при счете 2:0, таковым результат и остался

Месси в своем первом матче за ПСЖ Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:0 нанесли поражение "Реймсу" в гостевом матче четвертого тура чемпионата Франции.

Оба гола в составе парижан провел Килиан Мбаппе – на 16-й и 63-й минутах.

Игра ознаменовалась долгожданным дебютом за ПСЖ аргентинского нападающего Лионеля Месси, перешедшего во французский клуб 10 августа. На 66-й минуте Месси под бурные аплодисменты вышел на замену экс-партнера по "Барселоне" бразильца Неймара. До финального свистка Месси дважды разгонял атаку, но оба раза его действия не довели до удара по воротам. В одном случае он потерял мяч с фолом со стороны соперника.

В итоге до финального свистка счет не изменился – 2:0 в пользу ПСЖ.

Клуб из Парижа остается единственным в нынешнем сезоне, не потерявшим ни одного очка. Одержав четыре победы в четырех матчах, ПСЖ набрал 12 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции в качестве единоличного лидера. "Реймс" - на 17-м месте, 3 балла.