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Месси признал, что сыграть в Барселоне в футболке ПСЖ было бы "очень странно"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Новичок французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси заявил, что одна из его целей в составе ПСЖ – выиграть Лигу чемпионов.

"Моя цель и моя мечта - снова выиграть Лигу чемпионов", - слова Месси BBC News. Спортсмен при этом отдает себе отчет в том, что по пути к этой цели его команде придется встретиться с испанской "Барселоной", цвета которого 34-летний футболист защищал с 2004 года.

"Не знаю, встретимся ли мы с "Барселоной" в ближайшее время. Было бы очень странно играть на "Камп Ноу" (домашняя арена каталонского клуба – ИФ) в футболке другой команды. Но это может случиться", - отметил Месси.

Месси подписал контракт с ПСЖ во вторник вечером по схеме "2+1". В парижском клубе он будет играть под №30. Карьере в ПСЖ предшествовало выступление в "Барселоне", где аргентинец выиграл свыше 30 титулов, включая Лигу чемпионов, стал шестикратным обладателем "Золотого мяча".

футбол Лионель Месси

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