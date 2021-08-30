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Наставник сборной Хорватии констатировал переход Влашича из ЦСКА в "Вест Хэм"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной Хорватии по футболу Хлатко Далич счел практически решенным переход полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича в английский "Вест Хэм".

"Здесь, похоже, все решено. Никола лучше всех знает, что для него хорошо. Я думаю, он заслужил клуб лучше, чем "Вест Хэм". Но через пару лет его ждут более крупные трансферы", - приводит слова Далича index.hr.

23-летний Влашич перешел в ЦСКА из английского "Эвертона" в 2018 году и стал лидером армейского клуба. Некоторое время назад СМИ уже анонсировали переезд Влашича из чемпионата России в чемпионат Англии.

футбол ФК ЦСКА

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