Поиск

Взятая на ЧЕ у российского триатлониста проба выявила допинг

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российский триатлонист Александр Брюханков подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международной федерации триатлона (World Triathlon).

"Проба, взятая у российского триатлета Александра Брюханкова, дала положительный результат на эритропоэтин. Проба была взята World Triathlon во время соревновательного антидопингового контроля 19 июня 2021 года в Китцбюэле (Австрия) на чемпионате Европы по триатлону в спринте и эстафете 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спортсмен имеет право запросить анализ пробы B и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде.

Ранее перед Олимпиадой в Токио тест на допинг провалил триатлонист сборной России Дмитрий Полянский.

триатлон

Новости

Четыре золотые медали выиграли россияне на Паралимпиаде в понедельник

Четыре золотые медали выиграли россияне на Паралимпиаде в понедельник

Россиянин Торсунов выиграл золото Паралимпиады в прыжках в длину

Россиянин Прохоров выиграл Паралимпиаду в беге на 100 м с рекордом мира

Россиянин Сафронов с рекордом мира выиграл забег на 100 м на Паралимпиаде

Россиянин Сафронов с рекордом мира выиграл забег на 100 м на Паралимпиаде

Российский пловец Мозговой выиграл золото Паралимпиады с рекордом Игр

ПСЖ победил "Реймс" в дебютном матче Месси

ПСЖ победил "Реймс" в дебютном матче Месси

Месси дебютировал за ПСЖ

Ферстаппен выиграл составивший три круга Гран-при Бельгии F1

Сборная России по пляжному футболу стала трехкратным чемпионом мира

Сборная России по пляжному футболу стала трехкратным чемпионом мира
Умершие знаменитости

Скончался экс-президент МОК Жак Рогге

Скончался экс-президент МОК Жак Рогге
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код