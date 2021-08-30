Взятая на ЧЕ у российского триатлониста проба выявила допинг

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российский триатлонист Александр Брюханков подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международной федерации триатлона (World Triathlon).

"Проба, взятая у российского триатлета Александра Брюханкова, дала положительный результат на эритропоэтин. Проба была взята World Triathlon во время соревновательного антидопингового контроля 19 июня 2021 года в Китцбюэле (Австрия) на чемпионате Европы по триатлону в спринте и эстафете 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спортсмен имеет право запросить анализ пробы B и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде.

Ранее перед Олимпиадой в Токио тест на допинг провалил триатлонист сборной России Дмитрий Полянский.