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Российские пловцы выиграли смешанную эстафету на Паралимпиаде с рекордом Игр

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Сборная России по плаванию завоевала золото летних Паралимпийских игр в Токио, финишировав первой в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем.

Российская команда, в составе которой выступили Ильнур Гарипов, Анна Крившина, Дарья Пикалова, Владимир Сотников, преодолела дистанцию за 3 минуты 53,79 секунды. Это – новый паралимпийский рекорд.

Второй с отставанием в 1,16 секунды финишировала Бразилия. Третье место заняла сборная Украины (+1,36).

Эстафета прошла с участием спортсменов, представляющих категорию атлетов с нарушением зрения.

Незадолго до эстафеты серебряную медаль на дистанции 50 м брассом завоевала Наталия Буткова, представляющая категорию атлетов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Таким образом в активе сборной России на Паралимпиаде в столице Японии теперь 25 наград высшего достоинства. Помимо этого, российские спортсмены заработали 14 серебряных и 33 бронзовые медали.

Паралимпиада-2020 Токио

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