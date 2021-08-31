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Российская фигуристка Губанова будет выступать за Грузию

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Фигуристка Анастасия Губанова сменила российское спортивное гражданство на грузинское, говорится в сообщении пресс-службы Федерации фигурного катания Грузии.

"Анастасия Губанова будет представлять Грузию в женском одиночном катании. Скоро вы узнаете, где она дебютирует со своими новыми программами сезона!" - говорится в сообщении.

18-летняя Губанова является серебряным призером финала юниорского Гран-при 2016 года и международного турнира Golden Spin of Zagreb-2018.

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