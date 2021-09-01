Поиск

ФК "Рубин" арендовал российского нападающего Онугху из датского "Вайле"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Казанский "Рубин" арендовал до конца текущего сезона нападающего Германа Онугху, права на которого принадлежат датскому клубу "Вайле", сообщает пресс-служба футбольного клуба из Татарстана.

Онугха родился в 1996 году в Москве, он выступал за "Зенит" (Пенза), "Волгарь" (Астрахань), "Краснодар", "Краснодар-2", "Тамбов", "Вайле" (Дания), "Крылья Советов" (Самара).

В Российской премьер-лиге на счету игрока 17 матчей и 4 гола.

футбол

Новости

Российский пловец Калина стал пятикратным паралимпийским чемпионом

Россиянин Кузнецов выиграл золото Паралимпиады в велоспорте

Россиянка Павлова выиграла золото Паралимпиады в заплыве на 100 м брассом

Российский легкоатлет Вдовин с рекордом мира выиграл Паралимпиаду в беге на 400 м

Вслед за армейцем Влашичем в "Вест Хэм" перешел спартаковец Крал

Вслед за армейцем Влашичем в "Вест Хэм" перешел спартаковец Крал

Черчесов сообщил, что не вел переговоров со "Спартаком"

Шесть золотых медалей заработали россияне на Паралимпиаде во вторник

Шесть золотых медалей заработали россияне на Паралимпиаде во вторник

СМИ сообщили о переговорах "Спартака" с Черчесовым

СМИ сообщили о переговорах "Спартака" с Черчесовым

Российские пловцы выиграли смешанную эстафету на Паралимпиаде с рекордом Игр

МЮ выплатит "Ювентусу" за Роналду 15 млн евро за пять лет

МЮ выплатит "Ювентусу" за Роналду 15 млн евро за пять лет
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код