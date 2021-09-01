ФК "Рубин" арендовал российского нападающего Онугху из датского "Вайле"
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Казанский "Рубин" арендовал до конца текущего сезона нападающего Германа Онугху, права на которого принадлежат датскому клубу "Вайле", сообщает пресс-служба футбольного клуба из Татарстана.
Онугха родился в 1996 году в Москве, он выступал за "Зенит" (Пенза), "Волгарь" (Астрахань), "Краснодар", "Краснодар-2", "Тамбов", "Вайле" (Дания), "Крылья Советов" (Самара).
В Российской премьер-лиге на счету игрока 17 матчей и 4 гола.