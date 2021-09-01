Россияне Сайфутдинов и Лукьяненко стали призерами Паралимпиады в заплывах на 100 м

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российские пловцы Артур Сайфутдинов и Дарья Лукьяненко попали в число призеров Паралимпийских игр в Токио в мужском и женском заплывах соответственно на дистанции 100 м брассом.

Сайфутдинов стал бронзовым призером, преодолев в своем заплыве дистанцию за 1 минуту 05,76 секунды.

В свою очередь, Лукьяненко завоевала серебряную медаль со временем 1 минуту 17,55 секунды.

Спортсмены представляют категорию атлетов с нарушением зрения.

В активе сборной России теперь 87 медалей – 31 золотая, 20 серебряных, 36 бронзовых.