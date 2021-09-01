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Семь золотых медалей заработали россияне на Паралимпиаде в среду

Семь золотых медалей заработали россияне на Паралимпиаде в среду
Мария Павлова
Фото: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - 15 медалей, включая семь золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые, выиграли российские атлеты на летней Паралимпиаде в Токио в очередной соревновательный день.

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Обладателями наград высшего достоинства в среду стали легкоатлеты Андрей Вдовин в беге на 400 м, Галина Липатникова в толкании ядра, Муса Таймазов в метании клаба, пловцы Мария Павлова на дистанции 100 м брассом, Андрей Калина на 200 м комплексным плаванием, Виктория Ищиулова на 50 вольным стилем, велогонщик Руслан Кузнецов в шоссейных соревнованиях.

Серебряные медали заработали легкоатлеты Никита Прохоров в толкании ядра, Елена Иванова в беге на 100 м, пловцы Егор Ефросинин и Дарья Лукьяненко на 100 м брассом.

Бронзовыми призерами в среду стали легкоатлеты Чермен Кобесов в беге на 400 м Евгения Галактионова в толкании ядра сидя, Виктория Сафонова и Маляк Алиева в командном соревновании по настольному теннису, пловец Артур Сайфутдинов на 100 м брассом.

Теперь у сборной России на Паралимпиаде 89 медалей – 32 золотые, 20 серебряных, 37 бронзовых. В общем зачете российская команда поднялась на второе место, опередив Великобританию. На счету британской сборной в настоящий момент 30 золотых, 24 серебряные, 32 бронзовые. Лидирует с существенным отрывом Китай (68, 43, 36).

Паралимпиада-2020 Токио

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