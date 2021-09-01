Россия и Хорватия сыграли вничью в матче отбора на ЧМ

Это был дебютный матч Валерия Карпина на посту главного тренера российской сборной

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Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Сборные России и Хорватии не смогли определить победителя в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу-2022.

Встреча, проходившая на московском стадионе "Лужники", завершилась со счетом 0:0.

Эта игра стала первой для Валерия Карпина в статусе главного тренера сборной России.

После четырёх матчей у России и Хорватии по 7 очков, они делят лидерство в группе H. На третьем месте идёт Словакия, у которой 6 очков. Словения, Мальта и Кипр делят 4-6 места, имея в активе по 4 очка.

Команда, занявшая первое место в группе, напрямую попадает на чемпионат мира. Сборная, финишировавшая в отборочном турнире на второй позиции, выходит в стыковые матчи.

В сентябре сборной России предстоит сыграть еще два матча: 4 сентября россияне в гостях встретятся с Кипром, 7 сентября - в Москве с Мальтой.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.