Россия опустилась на третье место общего зачета Паралимпиады

В четверг россияне заработали восемь медалей

Валерия Шабалина (слева) во время церемонии награждения Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Три серебряные и пять бронзовых медалей смогли заработать российские паралимпийцы на Играх в Токио в очередной соревновательный день.

Серебряные медали завоевали пловцы Валерия Шабалина и Вячеслав Емельянцев на дистанции 100 м на спине, а также Анастасия Гонтарь, Елизавета Сидоренко, Виктория Ищиулова, Ани Палян в комбинированной эстафете 4х100 м.

Бронзовыми призерами стали Вячеслав Ленский на 400 м вольным стилем, Александр Скалиух на 100 м баттерфляем, Владимир Даниленко на 50 м на спине, а также тхэквондисты Анна Поддубская (весовая категория до 49 кг) и Даниил Сидоров (до 61 кг).

Теперь в активе сборной России 97 медалей – 32 золотые, 23 серебряные, 42 бронзовые. Российская команда опустилась на третью строчку общего зачета, пропустив вперед Великобританию (33, 27, 35). Во главе зачете по-прежнему находится Китай (77, 46, 44).