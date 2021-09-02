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Число завоеванных россиянами медалей Паралимпиады превысило 90

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российские пловцы Вячеслав Ленский и Александр Скалиух стали бронзовыми призерами летних Паралимпийских игр в Токио, финишировав третьими в своих заплывах в четверг.

Ленский участвовал в заплыве на 400 м вольным стилем и преодолел дистанцию за 5 минут 4,84 секунды. Скалиух за 1 минуту 0,54 секунды проплыл дистанцию 100 м баттерфляем.

Спортсмены представляют категорию лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Число медалей, завоеванных российскими спортсменами на Паралимпиаде, достигло 91. Из них 32 золотые, 20 серебряных, 39 бронзовых.

Паралимпиада-2020 Токио

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