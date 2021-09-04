Саитов назвал приличным уровень бокса первого после ОИ-2020 чемпионата России

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Участники мужского чемпионата России по боксу в Кемерово демонстрируют качественную борьбу, считает двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов.

"Уровень приличный. Очень много боев равных. В предвариловке (предварительных раундах – ИФ) некоторые ребята проиграли в равных боях, это нормально. Поэтому сборную, на мой взгляд, нужно формировать не только из тех, кто здесь первое-третье места займет, а еще привлекать тех, кто отцепился в равной борьбе, дать им возможность международных встреч. Накатывать, таким образом, больше команду и со временем будет вырисовываться другая картинка", - сказал Саитов "Интерфаксу".

По его словам, участники нынешнего чемпионата – первого после Игр в Токио – могут рассчитывать на высокие олимпийские результаты.

"Конечно могут. Просто идет подготовка к олимпийским играм, она немножко другая. Отобрались, да. Но потом идет ударная подготовка техническая и физическая. Но там еще идет психология, чтобы ты еще не дрогнул. Потому что слишком сильное желание выиграть иногда мешает. Человек иногда перегорает и выходит в ринг уже уставшим, нет свежести", - отметил победитель Олимпийских игр в 1996 и 2000 годы.

Сам Саитов признается, что на крупных турнирах "внутренне успокаивал себя и говорил, что что бы ни случилось, все – свыше.

"Тренировочный процесс ты уже провел, ты уже готов. Выходишь и делаешь свое дело – все", - сказал он.

Помимо этого, 47-летний боксер высоко оценил уровень проведения чемпионата в Кемерово: "Все отлично, все здорово".

Чемпионат России по боксу-2021 проходит с 27 августа по 4 сентября.