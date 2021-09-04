Кемерово подаст заявку на проведение в 2025 году ЧМ по боксу

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Кемерово будет претендовать на проведение у себя через четыре года чемпионата мира по боксу, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Мы подготавливаем все документы и подаем заявку на проведение в Кузбассе чемпионата мира по боксу в 2025 году", - заявил он, выступая на церемонии закрытия чемпионата России по боксу среди мужчин в Кемерово.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев, в свою очередь, заявил, что организация поддержит заявку.

"Федерация бокса России полностью поддерживает инициативу и приложит все усилия, чтобы в 2025 году прошел в Кемерово".

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение, согласно которому российским спортсменам в течение двух лет запрещено выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под флагом РФ. В свою очередь, на протяжении этого времени Россия не может претендовать на проведение ЧМ и ОИ.