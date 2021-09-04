В Кемерово определились победители чемпионата России по боксу-2021

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Чемпионат России по боксу-2021 завершился в городе Кемерово, победители и призеры определились в 13 весовых категориях.

Обладателями золотых медалей стали Эдмонд Худоян (весовая категория – до 48 кг), Ахтем Закиров (до 51 кг), Курбан Байранбеков (до 54 кг), Эдуард Саввин (до 57 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Илья Шакиров (до 63,5 кг), Евгений Кооль (до 67 кг), Вадим Мусаев (до 71 кг), Джамбулат Бижамов (до 75 кг), Савелий Садома (до 80 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг), Андрей Стоцкий (до 92 кг), Марк Петровский (свыше 92 кг).

Серебряные награды завоевали Игорь Царегородцев (до 48 кг), Василий Егоров (до 51 кг), Максим Чернышев (до 54 кг), Сергей Ярулин (до 57 кг), Артур Субханкулов (до 60 кг), Руслан Пидгирняк (до 63,5 кг), Тархан Идигов (до 67 кг), Юрий Осипов (до 71 кг), Мурад Рабадамов (до 75 кг), Андрей Косенков (до 80 кг), Вадим Щеблыкин (до 86 кг), Владимир Узунян (до 92 кг), Ярослав Дороничев (свыше 92 кг).

Бронзовые медали получили Шамиль Котлубаев и Аминтаза Бекишев (до 48 кг), Евгений Мартынов и Баир Батлаев (до 51 кг), Аскер Тамбиев и Альберт Гатауллин (до 54 кг), Никита Федорченко и Павел Гунченко (до 57 кг) Ренат Хузахметов и Джамал Бадрутдинов (до 60 кг), Ислам Меджидов и Магомед Шамсаев (до 63,5 кг), Алиса Шарифов и Сино Собиров (до 67 кг), Дмитрий Захаров и Иван Ступин (до 71 кг), Павел Сосулин и Дмитрий Муратов (до 75 кг), Тамерлан Казиев и Руслан Колесников (до 80 кг), Антон Зайцев и Василий Зверян (до 86 кг), Алексей Зобнин и Тимур Гамзатов (до 92 кг), Алексей Дронов и Эмин Хатаев (свыше 92 кг).

Призовой фонд чемпионата составил 25 млн рублей. Чемпионы получат по 500 тысяч плюс по автомобилю, серебряные призеры - по 250 тысяч рублей, бронзовые – по 125 тысяч рублей.

Чемпионат стал первым после летней Олимпиады-2020 в Токио. Участники Игр на соревнованиях в Кемерово не выступали.