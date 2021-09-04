Сборная Хорватии победила Словакию в отборе на ЧМ-2022 и догнала россиян
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Хорватии со счетом 1:0 нанесли поражение национальной команде Словакии в матче очередного тура отборочного турнира чемпионата мира-2022.
Гол на 86-й минуте встречи, прошедшей в Словакии, провел Марцело Брозович.
Сборная Хорватии набрала 10 очков, благодаря чему догнала, а по дополнительным показателям – опередила команду России, которая после победы над Кипром (2:0) становилась единоличным лидером.
На третьем месте идет команда Словении (7 очков), далее идут Словакия (6), Мальта (4) и Кипр (4).