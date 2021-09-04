Сборная России победила Кипр в отборочном матче ЧМ-2022

Это первая победа сборной под руководством Валерия Карпина, команда вышла на первое промежуточное место в своей группе

Фото: AP/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 2:0 нанесли поражение команде Кипра в матче отборочной кампании чемпионата мира 2022 года.

Игра прошла в Никосии.

На 6-й минуте гол в составе сборной России провел Александр Ерохин.

Первый гол сборной России при Карпине. И какой! Смолов покатил на Ерохина, а Саня вколотил в дальний. Мощь 👊🏻🇷🇺 pic.twitter.com/dUKMQCS3bF — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 4, 2021

На 55-й минуте отличился Рифат Жемалетдинов (55).

Жемалетдинов и Смолов поменялись местами – Федя ассистировал, Рифат зарешал 😎 pic.twitter.com/ewkqgirkds — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 4, 2021

Это первая победа сборной России под руководством Валерия Карпина, сменившего Станислава Черчесова на посту ее главного тренера в августе. Дебют Карпина во главе национальной команды состоялся 1 сентября в Москве. Тогда россияне сыграли вничью (0:0) с Хорватией.

Сборная России возглавила группу H отборочного турнира, имея в активе 10 очков. Второе место делят Хорватия и Словения, у которых по 7 очков, однако хорваты имеют матч в запасе. На четвертой строчке - Словакия (6 очков), пятое и шестое места делят Мальта и Кипр, у которых по 4 очка.

Команда, занявшая первое место в группе, напрямую попадает на чемпионат мира. Сборная, финишировавшая в отборочном турнире на второй позиции, выходит в стыковые матчи.

В следующем матче, который состоится 7 сентября, Россия в Москве сыграет против Мальты.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.