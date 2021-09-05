Павлюченкова обыграла Грачеву и вышла в четвертый круг US Open

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила свою соотечественницу Варвару Грачеву в матче третьего круга турнира Большого шлема US Open.

Результат встречи – 6:1, 6:4 в пользу Павлюченковой. Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Павлюченкова занимает 15-е место, Грачева – 82-е.

Борьбу за выход в четвертьфинал Павлюченкова поведет с четвертой ракеткой мира представительницей Чехии Каролиной Плишковой. Остальные россиянки уже покинули турнир в этой дисциплине.

Между тем, в ночь на воскресенье по московскому времени россиянин Аслан Карацев проиграл в третьем круге американцу Дженсону Бруксби (2:6, 6:3, 6:2, 3:6, 3:6) и выбыл из дальнейшей борьбы. Карацев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 25-е место, Бруксби – 99-е.

Ранее пробившийся в четвертый круг Даниил Медведев (2) встретится с британцем Даниэлем Эвансом (27). Он – единственный оставшийся представитель России в мужском одиночном разряде US Open.