Экс-игрок сборной России Камболов перешел в тульский Арсенал"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Тульский футбольный клуб "Арсенал" подписал контракт с полузащитником Русланом Камболовым, сообщила во вторник пресс-служба ФК.

"31-летний полузащитник начинал карьеру в школе владикавказской "Алании". В 2004 году Камболов обратил на себя внимание селекционеров столичного "Локомотива", с которым и подписал первый профессиональный контракт. В послужном списке полузащитника также "Нижний Новгород", "Волгарь", "Нефтехимик", "Рубин" и "Краснодар", - говорится в сообщении.

Камболов имеет опыт выступлений за сборную России , проведя за национальную команду 6 матчей.

Тульский ФК "Арсенал" после шести туров занимает предпоследнее, 15-е место в Российской премьер-лиге. Из-за низких результатов в конце прошлой недели команду возглавил черногорский специалист Миодраг Божович, уже руководивший тульской командой в сезоне-2017/18. Контракт с ним подписан на два года. Божович на посту главного тренера "Арсенала" сменил Дмитрия Парфенова.