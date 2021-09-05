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Матч сборных Бразилии и Аргентины по футболу остановили из-за нарушения карантина

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины в Сан-Паулу был остановлен через несколько минут после начала. Об этом сообщает BBC News.

Издание пишет, что бразильские чиновники посчитали, что четверо аргентинских игроков, выступающих в Английской Премьер-лиги нарушили правила 14-дневного коронавирусного карантина. В чемпионате Англии играют Мартинес, Ромеро, Ло Челсо и Буэндиа, представляющие Аргентину.

Зрители начали покидать арену "Коринтианс" после того как на поле вышла полиция и игра была остановлена.

Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии предупреждало перед игрой о том, что несоблюдение карантина представляет угрозу для здоровья людей и обратилось к местным чиновникам с просьбой отстранить нарушителей от участия в матче и депортировать их из страны.

Бразилия находится на третьем месте в мире по числу инфицированных коронавирусом. За время пандемии в стране было зарегистрировано 20,8 млн заболевших, умерли 583,3 тысяч человек.

Футбол Бразилия Аргентина

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