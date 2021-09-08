Определились победители первого чемпионата Москвы по аквабайку, гидрофлайту и мотосерфу

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В российской столице прошел чемпионат Москвы по водно-моторному спорту. П

Первых в истории чемпионов Москвы определили в новых дисциплинах гидрофлайт и мотосерф, а также в нескольких дисциплинах в классе аквабайк. Чемпионат, который организовала Федерация водно-моторного спорта города Москвы при поддержке столичного департамента спорта, собрал свыше 60 участников. Всего в разных дисциплинах было разыграно 20 комплектов медалей и кубков.

Официальный чемпионат столицы в дисциплинах гидрофлайт и мотосерф проводился впервые в истории.

"Чтобы развивать новые дисциплины, важно поддерживать их не только на общероссийском, но и на региональном уровне. И в этом плане альтернатив Чемпионату Москвы для спортсменов столицы нет. Он выявляет лучших и помогает формировать Сборную Москвы по водно-моторному спорту. Дополнительный результат – присвоение Москомспортом спортивных разрядов и званий как признание спортивного мастерства", - заявил первый вице-президент Федерации водно-моторного спорта Москвы Андрей Краснов.

Первым чемпионом Москвы по гидрофлайту стал Александр Барс. Спортсмен теперь будет бороться за медали на предстоящем финале чемпионата России, который пройдет с 9 по 11 сентября на Гребном канале в Москве. Первый этап чемпионата страны, состоявшийся в августе в Тверской области, принес спортсмену третье место.

Отдельно в гидрофлайте был проведен женский зачет – чемпионат ФВМСМ. Победительницей стала Мирелла Груздова. Победительницей зачета среди детей стала 10-летняя Элина Пронякина.

В классе мотосерф (моторная доска для серфинга с водометным приводом) соревнования проводились в дисциплине "кольцевые гонки". Это соревнования на скорость с общим стартом. Первым в истории чемпионом столицы в этом классе стал Илья Бронский.

В аквабайке медали чемпионата Москвы были разыграны в скоростных дисциплинах кольцевые гонки и параллельный слалом, а также во фристайле. В кольцевых гонках чемпионами Москвы стали Максим Буторин, Никита Куклин, Александр Курдюков, Дмитрий Коломейцев. В женском зачете победу одержала Елизавета Солдатова.

В слаломе чемпионами стали Андрей Яковлев (runabout) и Александр Курдюков (ski divison). В женском зачете лучшая – Кристина Саркисян.

В первенстве Москвы по аквабайку победителями в разных возрастных группах стали Арсений Гладков, Александр Захаров, Степан Малов, Софья Скороморохова. В аквабайк-фристайле у детей победил Федор Епишин.

"Наш спорт, хотя он и экстремальный, но вода – это не асфальт, она многое прощает. Поэтому спортсмены долго не заканчивают карьеру. Радует, что каждый новый старт дарит нам новые имена и новые яркие выступления. С сильнейшими атлетами мы встретимся на главном событии года уже совсем скоро - на финале чемпионата России, который пройдет с 9 по 11 сентября на Гребном канале", - заявил президент Федерации водно-моторного спорта Москвы Михаил Ершов.